Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых, говорится в сообщении кредитной организации. Для оплаты достаточно зайти в раздел «Свое дело» — «Мои налоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Если начисленная сумма налога составит более 100 рублей, она будет видна в приложении начиная с 12-го числа месяца, следующего за отчетным. Уплачивать ежемесячный налог нужно до 25 числа.