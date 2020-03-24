Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых, говорится в сообщении кредитной организации. Для оплаты достаточно зайти в раздел «Свое дело» — «Мои налоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Если начисленная сумма налога составит более 100 рублей, она будет видна в приложении начиная с 12-го числа месяца, следующего за отчетным. Уплачивать ежемесячный налог нужно до 25 числа.
Самозанятые могут платить взносы на пенсию через мобильное приложение «Мой налог»
Граждане смогут перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.