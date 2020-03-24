Председатель «Деловой России» Алексей Репик попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос введения ипотечных каникул для всех физлиц до 30 сентября на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанного с ним карантина.

«Для поддержания платежеспособного спроса со стороны граждан… предусмотреть каникулы (grace-период) по ипотечным платежам физических лиц до 30.09.2020 в случае, если объект недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящимся в собственности плательщика», — говорится в тексте письма.

Репик предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, включая НДФЛ с зарплат, не превышающих пять МРОТ в месяц, а также ввести отсрочку по подаче налоговых деклараций.

«Предусмотреть возможность получения выплат из материнского капитала в размере 1 МРОТ ежемесячно до 30.09.2020», — предлагается в документе.

Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев ранее заявил, что банк может предоставить клиентам кредитные каникулы, если из-за коронавируса они попадут в сложные финансовые обстоятельства. ВТБ сообщил, что банк планирует предоставить кредитные каникулы сроком до трех месяцев пострадавшим от коронавируса заемщикам, детали и сроки запуска инициативы будут объявлены до конца марта.