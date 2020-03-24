Между ГК «ВТБ Лизинг» и группой «Аэрофлот» достигнуто соглашение о проведении в 2020 году реструктуризации платежей авиаперевозчика по договорам операционной и финансовой аренды воздушных судов. Об этом во вторник сообщили в «ВТБ Лизинге».

В настоящее время в рамках сотрудничества с «ВТБ Лизингом» у компаний группы «Аэрофлот» в лизинге находится 50 самолетов Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, по одному А320, А330.

«Команда «ВТБ Лизинга» индивидуально подходит к запросам наших клиентов и решению их бизнес-задач и делает все необходимое, чтобы поддержать клиентов в непростой экономической ситуации. Мы первыми на рынке согласились на проведение такой крупной реструктуризации в интересах клиента, но с учетом сложившейся ситуации не исключаю, что за нами последуют и остальные лизинговые компании», — отметил генеральный директор «ВТБ Лизинга», председатель совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» Дмитрий Ивантер.

Транспортным компаниям могут дать отсрочку по лизинговым платежам

Правительство прорабатывает возможность предоставления отсрочки по уплате лизинговых платежей транспортным компаниям, чей бизнес пострадал из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на состоявшемся на днях совещании президента РФ Владимира Путина с членами Кабмина, свидетельствуют материалы на сайте Кремля.