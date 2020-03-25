Ухудшение макроэкономической ситуации окажет давление на ключевые сегменты лизингового рынка и повлечет его сокращение как минимум на 10% по итогам 2020 года после четырехлетнего роста. Такой прогноз приводится в тематическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

В 2019 году объем нового лизингового бизнеса составил 1,5 трлн рублей (плюс 15%), продемонстрировав снижение темпов прироста по итогам второго года подряд вследствие сокращения объема крупных корпоративных сделок с железнодорожной и авиатехникой.

Если 2019 год характеризовался снижением кредитных ставок и увеличением объемов фондирования для лизинговых компаний на фоне укрепления рубля, то в текущем году ситуация во многом будет диаметрально противоположной, отмечают авторы обзора. Исходя из рисков макроэкономической ситуации, возникших вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нарушения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, аналитики видят два сценария развития лизинговой отрасли в 2020 году: умеренно негативный и кризисный.

«Эксперт РА»: рынок лизинга показал двузначные темпы роста в 2019-м за счет крупных сделок IV квартала Лидером рынка по объему нового бизнеса стала по итогам года компания «Сбербанк Лизинг».

Наиболее вероятным «Эксперт РА» называет умеренно негативный сценарий: он предполагает, что среднегодовая стоимость нефти марки Brent составит 40—45 долларов за баррель, а падение курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета Банка России по инфляции в 4%. В результате ключевая ставка может быть повышена на 1—1,5 процентного пункта (сейчас составляет 6%, на последнем заседании совета директоров Центробанка 20 марта была сохранена на этом уровне. — Прим. Банки.ру), а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений.

В описанном базовом сценарии железнодорожный сегмент в 2020 году продолжит сокращаться вследствие дальнейшего роста профицита подвижного состава из-за падения погрузки в сети РЖД. Причиной снижения погрузки во многом является падение спроса на ключевые грузы — каменный уголь, а также нефть и нефтепродукты. При этом сокращение погрузки данных товаров в текущем году усилится ввиду усугубляющихся рисков для мировой экономики из-за пандемии, а также разрыва сделки ОПЕК+ и обострения ценовой войны на нефтяном рынке. Падение арендных ставок на фоне роста эксплуатационных затрат также повлечет снижение спроса на лизинг полувагонов со стороны клиентов. Влияние этих факторов приведет к сжатию железнодорожного сегмента на 40%. При этом профицит вагонов и неопределенность относительно объема перевозок будут способствовать повышению спроса со стороны железнодорожных операторов на оперативный лизинг.

Авиализинг показал себя довольно волатильным сегментом на протяжении последних пяти лет ввиду повышенной чувствительности к реализации крупных сделок, а также неопределенности относительно развития технической поддержки парка самолетов Superjet, что сдерживает спрос со стороны потенциальных покупателей. Кроме того, ослабление рубля и ограничения на полеты из-за коронавируса окажут давление на объем пассажирских перевозок, что в итоге приведет к росту убытков авиакомпаний и замораживанию их планов по увеличению и обновлению воздушного парка. В этой связи динамика авиализинга будет слабой в этом году, однако относительно базы 2019-го (самой низкой за последние семь лет) агентство «Эксперт РА» ожидает небольшого восстановления (роста не менее чем на 5%) ввиду закрытия сделок, начатых в прошлом году.

В Fitch рассказали о влиянии коронавируса на российский лизинговый сектор Распространение коронавируса, вероятно, ухудшит прогнозы для бизнеса некоторых финансовых и лизинговых компаний в странах с формирующимся рынком, в том числе в странах с высокой зависимостью от сырьевого и туристического секторов. Указанные сектора могут столкнуться с существенным замедлением роста спроса, что может оказывать давление на перспективы и собственную кредитоспособность ряда лизинговых компаний, пишут аналитики Fitch Ratings в тематическом обзоре , уточняя, что это касается, в частности, таких стран, как Россия, Казахстан и Турция.

Автолизингу, выступающему драйвером лизингового рынка, из-за продолжающегося падения продаж как грузовых, так и легковых автомобилей будет сложно показать темпы прироста выше 5%. При этом удорожание стоимости среднего автомобиля на фоне девальвации и в том числе из-за повышения утилизационного сбора не сможет компенсировать объему нового бизнеса спад лизинговых продаж. Обеспечить кратковременный всплеск спроса на лизинг автомобилей может волатильность рубля вследствие ожиданий дальнейшего подорожания машин, а госсубсидии в случае увеличения их объема окажут поддержку рынку, но не переломят негативный тренд. Снижение инвестиционной активности представителей МСБ из-за изменившейся макроэкономической ситуации ударит по спросу на лизинговые услуги.

Прочие сегменты, по оценкам аналитиков, совокупно покажут отрицательные темпы прироста (минус 13% против плюс 69% в 2019 году) из-за высокой базы в сегментах недвижимости и морских и речных судов.

В результате объем нового бизнеса в лизинговом секторе по итогам 2020 года сократится на 10% и не превысит 1,4 трлн рублей. При этом меньшие темпы сокращения возможны только за счет крупных сделок, динамика которых не будет отражать реального состояния всего рынка.

«Эксперт РА» также не исключает реализации кризисного сценария. По мнению аналитиков, ближайшие два месяца будут определяющими для выбора сценарного вектора. Согласно оценкам агентства, Банк России продолжит принимать меры для поддержания курса рубля вплоть до конца апреля, после чего ослабит или прекратит валютные интервенции. В конце апреля рынок сможет оценить снижение спроса на нефть в зависимости от замедления мировой экономической активности на фоне борьбы с вирусом, а также влияние увеличения с 1 апреля объема нефтедобычи. В случае отсутствия договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+ нефтяные цены ждет очередной период снижения, в результате поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария, реализацию которого в агентстве ожидают при среднегодовой цене на нефть марки Brent ниже 35 долларов за баррель. В случае подобного развития событий сокращение объема нового лизингового бизнеса по итогам 2020 года может составить более 20%, а абсолютный размер нового бизнеса не превысит 1,2 трлн рублей.



В кризисном сценарии объем нового бизнеса в сегменте легковых и грузовых автомобилей уменьшится на 10%, в железнодорожном сегменте — на 50%, в авиализинге — на 15%, в прочих сегментах — в совокупности на 20%.



В обзоре в числе прочего отмечается, что в 2019 году на фоне укрепления рубля лизинговые компании активно привлекали валютные кредиты из-за реализации отложенного спроса клиентов на импортное оборудование. С учетом девальвации национальной валюты в марте 2020 года привлечение данных кредитов несет повышенные риски для лизинговых компаний. Проблемы с обслуживанием валютного долга возникнут у авиакомпаний вследствие падения пассажироперевозок и у компаний, занимающихся добычей и транспортировкой угля и нефти, цены и спрос на которые продолжают снижаться.