Министры финансов и главы ЦБ стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились в условиях эпидемии коронавируса сохранять экспансионистскую денежно-кредитную политику, направленную на увеличение объема денежной массы, настолько долго, насколько это будет необходимо. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении глав ведомств, передает ТАСС.

«Мы обязуемся сохранять политику денежно-кредитной экспансии настолько долго, насколько это будет необходимо, а также быть готовыми предпринять дополнительные действия, используя весь спектр имеющихся в соответствии с нашими полномочиями инструментов», — отмечается в документе.



«Главы ЦБ и министры финансов G7 будут поддерживать тесный контакт и регулярно обмениваться информацией относительно развития событий в сфере экономики и финансов, чтобы воздействовать на меры, принимаемые в связи с коронавирусом», — подчеркивается в заявлении.