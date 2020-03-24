Чистая прибыль Газпромбанка за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила 44,6 млрд рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с 2018-м. Такие данные консолидированной отчетности приводятся в релизе финучреждения.

Чистые комиссионные доходы достигли 34,2 млрд рублей (годовой рост почти в 1,9 раза), чистый процентный доход — 142,8 млрд (плюс 2,9%).

«Реализация стратегии приоритетного развития розничного бизнеса позволила в условиях существенного снижения процентных ставок сохранить маржу банка на уровне прошлого года (2,8%) и практически удвоить объем комиссионных доходов, что повышает стабильность результата в период волатильности финансовых рынков», — комментирует заместитель председателя правления ГПБ Александр Соболь.

В числе прочего в релизе банка указано, что небанковские сегменты завершили 2019 год с убытком от операционной деятельности в размере 13 млрд рублей в сравнении с 1,7 млрд в 2018-м.

Активы ГПБ составили 6 трлн 582,2 млрд рублей (плюс 0,8% за год).

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2019 года составил 4 трлн 593,3 млрд рублей (плюс 8,3%).

Объем корпоративных кредитов в 2019 году увеличился на 6,8% до 3 трлн 985,3 млрд рублей, розничных — на 19,9% до 608 млрд. Основную часть розничных кредитов группы составляют ипотечные кредиты (393 млрд рублей на 31 декабря 2019 года, плюс 8,5% за год). Объем потребительских кредитов в 2019 году увеличился на 49,8% до 207,6 млрд.

Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней или дефолтных, в совокупном кредитном портфеле снизилась до 2,2% с 2,4% на начало 2018 года.

Объем привлеченных средств корпоративных и частных клиентов составил 4 трлн 968,5 млрд рублей (плюс 3,2%). Объем средств корпоративных клиентов уменьшился на 1,9% (до 3 трлн 748,5 млрд рублей), в то время как средства физических лиц показали рост на 23,1% (до 1,22 трлн).



Размер собственных средств группы (по «Базелю I») составил 758,1 млрд рублей (плюс 12,1%). Коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,1% (плюс 0,7 процентного пункта за год), капитала первого уровня — 11,9% (плюс 1,4 п. п.).