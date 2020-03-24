Фондовые торги в РФ завершились уверенным выходом ключевых индикаторов в «зеленую зону», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 7,22% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 415,97 пункта. Индекс РТС повысился на 9,23% — до уровня 965,32 пункта.

Бумаги «Норильского никеля» прибавили в цене 17,17%, «ЛУКОЙЛа» — 7,63%, «Яндекса» — 6,92%, МТС — 6,83%, «Газпрома» — 5,7%, Сбербанка — 5,06%, ВТБ — 4,05%, Московской биржи — 3,12%, «Тинькофф» — 2,96%, «АЛРОСы» — 1,41%.



«Позитив сегодня царит на всех площадках без исключения», — констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, «индексы и товары отыгрывают ожидания большой ликвидности от ФРС и совместных мер со стороны других крупных центробанков».

Вполне вероятно, что краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего движения, рассуждает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она обращает внимание на позитивный настрой на нефтяном рынке и на то, что динамика индексов Мосбиржи и РТС коррелировала с динамикой на зарубежных фондовых площадках. С фундаментальной точки зрения «бычий» сценарий может поддерживаться новостями о разработке лекарства против коронавируса, полагает эксперт.



Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что отскок может быть краткосрочным. «Российский рынок акций во вторник захлестнуло позитивом. Все выглядит очень интересно и нетипично: нефть к вечеру сократила отскок и торгуется по 27,46 доллара, что смотрится не слишком впечатляюще, инвесторы глобально рассчитывают на лавину ликвидности со стороны ФРС США, но ведь могут просчитаться. Да, Федрезерв начинает печатать деньги в неограниченном масштабе, но его усилия сосредоточены исключительно внутри своих границ. Конкретно в России никакого стимулирования нет и не будет, а все монетарные действия направлены исключительно на поддержание «штанов» в бюджете, но никак не в бизнес и не для населения. Радоваться, в общем, нечему. Ближайшие пара недель для рынков капитала будут решающими: или паника достигнет своего дна и иссякнет, или экономики четко лягут в кризисный тренд», — говорится в комментарии, размещенном незадолго до окончания торгов.