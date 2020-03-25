Оборот платежей на сайтах страховщиков с 1 по 22 марта 2020 года каждую неделю увеличивался примерно на 23%. Число платежей росло на 29% из недели в неделю, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс.Кассы».

«За прошедшую неделю заметно вырос спрос пользователей не только на продукты питания и развлекательный контент, но и на страховые услуги. С начала месяца оборот платежей на сайтах страховщиков каждую неделю увеличивался примерно на 23%», — отмечают аналитики.



Также вырос интерес россиян к медицинским услугам. На сайтах клиник и других медицинских учреждений платежей с 16 по 22 марта стало больше на 10%, но оборот увеличился только на 5%. Люди стали обращаться чаще, но за менее дорогими услугами. Оборот платежей на онлайн-площадках, которые продают товары для здоровья, витамины и БАДы, вырос примерно на четверть. Средний чек за такие товары стал больше на 16% и составил 4 081 рубль.

Недельные расходы россиян достигли рекордного значения Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян.

Оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях продуктовых магазинов увеличился на 21% с 16 по 22 марта по сравнению с предыдущей неделей. Средний чек вырос на 10% до 2 437 рублей. В ресторанах и кафе этот показатель уменьшился на 8% до 1 440 рублей.

Оборот онлайн-площадок, которые продают билеты на концерты, в кино, театры и музеи, снизился на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Средний чек за билеты упал на 33% до 971 рубля. Количество покупок на игровых онлайн-сервисах с 16 по 22 марта выросло на 9%, на площадках, которые продают развлекательный контент, — на 8%. Средние чеки почти не изменились и составили 353 и 1 483 рубля соответственно.