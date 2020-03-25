Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и пятерых менеджеров его компаний, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда. Из-за мер, связанных с коронавирусом, заседание проходило в отсутствие журналистов.

Абызов и сотрудники его компаний были арестованы 26 марта 2019 года; суд согласился с доводами следователя Сергея Степанова о том, что они должны оставаться в СИЗО по истечении года под арестом.

Абызову и его предполагаемым сообщникам вменяются особо крупное мошенничество и создание преступного сообщества. Следствие считает, что Абызов, будучи министром, но фактически продолжая управлять своим бизнесом, организовал сложную сделку с активами ряда контролируемых им компаний. Также Абызову вменили незаконное участие в предпринимательстве, которое в 2018 году, по версии следствия, принесло ему доход в 32 млрд рублей. Абызова обвинили и в легализации этих средств.