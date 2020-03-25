Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» разработали сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а также других организаций сектора несетевой розницы и сферы услуг, говорится в совместном релизе компаний.



«Предприниматель получает в одном окне, в режиме реального времени и в удобном графическом виде аналитику по таким основным показателям своего бизнеса, как выручка, средний чек, количество покупок (чеков), объем товарных позиций в чеке, ассортимент. Одновременно отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, услуги парикмахерских, цветы и др.). Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу», — отмечается в сообщении.

Сравнение показателей производится за недели и месяцы (по умолчанию сервис показывает развитие продаж за последние 12 месяцев). Можно отслеживать ситуацию, анализируя предыдущие периоды. Сервис продемонстрирует объем продаж в денежном выражении по типам операций (приход, расход, возврат прихода и расхода) и типам расчета (наличные и безналичные покупки).

Для активации сервиса необходимо выбрать соответствующую подписку «Сравни себя с рынком» в личном кабинете клиента «Платформы ОФД».

