Клиенты Альфа-Банка с 25 марта могут вносить наличные денежные средства в банкоматной сети банка «Открытие» без комиссии, следует из релиза финучреждения.

«Функцию приема наличных (cash-in) имеют около 3,5 тысячи устройств банка «Открытие». Общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка и действующих партнеров в настоящее время включает в себя около 24 тысяч устройств, расположенных в 2,9 тысячи населенных пунктов по всей России. Из них более 13 тысяч устройств работают на внесение наличных денежных средств», — отмечается в сообщении.

Среди действующих партнеров банкоматной сети — банк «Открытие», Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития.