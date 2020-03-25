Сенаторы в среду одобрили закон, направленный на развитие национальной гарантийной системы (НГС) поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Документ закрепляет понятие НГС, под которой понимается система организаций (АО «Корпорация «МСП», МСП Банк, региональные гарантийные организации (РГО)), обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно-гарантийную поддержку МСП на основании единых стандартов.

При этом АО «Корпорация «МСП» наделяется полномочиями ежегодно ранжировать региональные гарантийные организации с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективность деятельности. Систему и порядок проведения ранжирования, согласно документу, установит Минэкономразвития, а порядок учета его итогов при предоставлении средств федерального бюджета на развитие системы РГО — правительство.

ЦБ внедряет меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса в условиях пандемии Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии, подчеркивают в ЦБ.

В рамках апробации системы рангов в 2018—2019 годах около 2 млрд рублей нераспределенной прибыли прошлых лет РГО было направлено на пополнение гарантийного капитала. Учитывая это, реализация закона, по оценке правительства РФ, позволит обеспечить среднегодовой прирост объема поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив ее совокупный ежегодный объем со 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году. При этом количество получателей поддержки будет ежегодно расти не менее чем на 3%, увеличившись к 2024 году до 6 тыс.