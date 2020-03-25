Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне «ruA+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его устойчивости к обесценению активов, адекватной ликвидной позицией и качеством активов, а также удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Ключевым положительным фактором является высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской финансово-промышленной группы», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как адекватные бизнес-профилю банка (на 1 февраля 2020 года Н1.0 равен 20,3%, Н1.2 и Н1.1 — 15,8%; капитал выдерживает полное обесценение более 19% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств).

Около 14% валовых активов банка приходится на кредитный портфель физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, качество которого оценивается как удовлетворительное. Кредиты физлицам формируют свыше 67% от общего объема портфеля и представлены как ипотекой, так и потребительскими ссудами зарплатным клиентам банка, заключают эксперты.

