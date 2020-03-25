Банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций более 20 компаний, следует из материалов на сайте регулятора.



Так, ЦБ лишил права работать на рынке микрофинансирования МКК «Эльдомино», «Алтын-финанс», «Уфин», «Меридиан», «ЦМК Аванс», «Новые финансовые инициативы», «Профессиональные Финансы», «Гарантированные Финансы», «Финансовый вектор», «Финансовый компас», «Финэлемент», «КвикФинанс СПб», «ОлимпФинанс СПб», «Телепорт», «Финансовая Лига», «Финансовый атлас СПб», «Финансовый плот», «ФинансЦентр Югра», «ФинКейс», «ФинЛэб», «Финпродукт» и «ЦентрГарант СПб».