Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал российский президент. Он уточнил, что речь идет о заемщиках, месячный доход которых сократился на 30%. Они должны получить право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без каких-либо санкций.

«Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и индивидуальных предпринимателей», — заявил Владимир Путин.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик… Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — добавил президент. Он попросил правительство и парламент ускорить внесение необходимых изменений в нормативную базу.

Напомним, с 31 июля 2019 года у граждан, попавших в тяжелую ситуацию и столкнувшихся с резким снижением дохода, появилось законное право единожды воспользоваться приостановкой платежей по ипотеке на срок до полугода. 25 марта ЦБ также рекомендовал финансовым организациям предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился диагноз коронавируса, даже если они до этого уже воспользовались своим правом на приостановку платежей. На этой неделе несколько крупных банков уже объявили о своей готовности предоставлять кредитные каникулы заемщикам, если они попали в сложную ситуацию из-за пандемии.