Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов среды, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,52% к уровню закрытия сессии вторника и составил 2 452,69 пункта. Индекс РТС вышел в «зеленую зону» на 1,7%, завершив торги на отметке 981,69.

Бумаги «АЛРОСы» прибавили в цене 5,55%, «Норильского никеля» — 4,74%, «Яндекса» — 3,94%, «ЛУКОЙЛа» — 2,14%, «Газпрома» — 1,26%, «Тинькофф» — 0,92%. Акции ВТБ подешевели на 0,24%, МТС — на 0,59%, Московской биржи — на 1,58%, Сбербанка — на 2,37%.



«Инвесторы склонны к покупкам, но будут ждать новых поводов», — описывает настроение дня аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня, но удерживались в небольшом плюсе на фоне попыток роста зарубежных фондовых площадок», — констатирует она.

Эксперт в числе прочего обращает внимание на новостной фон: «Владимир Путин в рамках своего обращения к гражданам в связи с коронавирусом объявил следующую неделю нерабочей (Мосбиржа, однако, планирует проводить торги), а также предложил ввести 13-процентный налог по вкладам и доходу по ценным бумагам в размере более 1 млн рублей. Госдума может принять решение по указанным инициативам на следующей неделе».



«В середине недели настроения на фондовых и нефтяных площадках царили неоднозначные. Позитивный фактор по-прежнему заключается в том, что панические продажи на большинстве рынков приостановились, и теперь инвесторы скорее склонны к покупкам. С другой стороны, для дальнейшего повышения «быкам» понадобятся новые драйверы, в отсутствие которых рынок может на какое-то время вернуться к снижению», — резюмирует Кожухова.