Владимир Путин анонсировал налог на процентный доход по вкладам и долговым ценным бумагам. Что это значит, кого коснется и когда нужно будет платить? Аналитики, опрошенные Банки.ру, отвечают на десять самых популярных вопросов.



Что произошло?

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением и рассказал о мерах поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса. Однако меры социальной помощи, разумеется, потребуют дополнительного финансирования. И Путин сразу же раскрыл один из источников пополнения бюджета. Он предложил для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. Президент подчеркнул, что такое налогообложение распространено во многих других странах. Кроме того, Владимир Путин предложил ввести налог в размере 15% на доходы в виде дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшоры.

Какие доходы от вкладов и облигаций облагаются налогом сейчас?

Президент был не совсем прав, когда сказал, что сейчас процентный доход по вкладам не облагается налогом. На самом деле облагается, если ставка по вкладу превышает ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов, то есть на данный момент 11% годовых. Ставка НДФЛ при этом составляет 35%. Другое дело, что массовому клиенту финансовые учреждения сейчас такой доходности по вкладам не предлагают.

Что касается долговых ценных бумаг, процентный доход по ним в большинстве случаев не облагается налогом:

Купонный (или процентный) доход ОФЗ и муниципальных облигаций освобожден от НДФЛ. Налогом облагается только доход от разницы между ценой продажи и покупки, однако и его можно избежать, если бумаги приобретены после 1 января 2014 года и находятся в собственности больше трех лет.

По корпоративным облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, купонный доход также не облагается НДФЛ. При этом если размер купонной доходности превышает ключевую ставку ЦБ более чем на 5%, то разница облагается налогом по ставке 35%. По облигациям, выпущенным до 2017 года, ставка налогообложения составляет 13%.

Процентный доход корпоративных еврооблигаций облагается налогом по ставке 13%. А вот еврооблигации Минфина от него освобождены.

Кого коснется новый налог?

По словам российского президента, введение налога на процентный доход затронет лишь порядка 1% вкладчиков. Примерно такую же оценку недавно давал министр финансов Антон Силуанов. Он говорил, что у 99,7% вкладчиков размеры вкладов не превышают 1,4 млн рублей.

По данным АСВ на 31 декабря 2019 года, доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн рублей в общем объеме депозитов составляла 12,3%, от 1,4 млн до 3 млн рублей — 10,9%, свыше 3 млн рублей — 32,1%. То есть на вклады свыше 1 млн рублей приходилось порядка 55,3% от всего объема вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей в банках.

По оценке руководителя департамента финансов и стратегии банка «Зенит» Галины Лобовой, нововведение коснется около трети вкладчиков.



«Мера затронет граждан с достаточно существенным уровнем сбережений. И будет ощутимой в сегменте состоятельных частных лиц, например, при сумме инвестиций от 20—30 миллионов рублей», — считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко предположил, что физлица-резиденты во всяком случае по счетам ИИС сохранят льготу по уплате налогов на доходы по ценным бумагам. «Налогообложение купонов по гособлигациям и мелким депозитам тоже представляется крайней мерой», — отметил он.

По мнению налогового менеджера IBFS united Константина Асабина, налог с большой вероятностью не станут распространять на государственные и муниципальные ценные бумаги, которые традиционно пользовались льготными условиями, и доходы по которым не облагались даже до 2017 года.

Когда изменения вступят в силу?

Пока все изменения в части налогообложения вкладов и облигаций существуют только на словах, хоть это и слова президента. О грядущем законопроекте, равно как и о его параметрах, пока ничего неизвестно. Аналитики тем не менее не сомневаются, что поправки к Налоговому кодексу, как и все предыдущие поручения президента, быстро примут форму закона.

«В любом случае, в соответствии с пятой статьей Налогового кодекса, любой закон, который будет ухудшать положение налогоплательщика, будет вступать в силу только с 1 января 2021 года в нашем случае», — подчеркнул Константин Асабин.

Что будет с действующими договорами по вкладам?

Будет ли новый налог распространяться на действующие договоры вкладов и уже выпущенные облигации, станет понятно, когда появится текст поправок. По мнению Асабина, позиция может быть двоякой. Либо проценты по таким вкладам подпадут под налогообложение НДФЛ с 1 января 2021 года, либо будет выбран сценарий аналогичный ситуации с купонными доходами по облигациям российских эмитентов, когда новый режим налогообложения (а именно освобождение купонов от НДФЛ) распространился только на облигации, эмитированные после 1 января 2017 года, то есть с сохранением старых правил для облигаций, эмитированных ранее.

А что если разделить вклады по разным банкам?

Много вопросов вызвала формулировка Владимира Путина об «общем объеме банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги, превышающем 1 млн рублей». Вопрос в том, как это будет учитываться и есть ли смысл дробить депозиты по разным банкам, чтобы избежать налогообложения.

«Взимание налога со вкладов, превышающих 1 миллион рублей, может подтолкнуть часть вкладчиков к разделению своего депозита на несколько. Однако это будет иметь смысл только в том случае, если не появится единая система учета вкладов в разных банках, о чем давно говорится», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Скорее всего, россияне выберут другой способ: разделить вклады между родственниками. Считать доходы в рамках домохозяйства российское правительство пока не научилось, хотя премьер Михаил Мишустин уже заявлял эту цель в числе приоритетных в выступлении в Госдуме накануне своего назначения. Так что введение налога на процентный доход от вкладов наверняка приведет к тому, что формально количество клиентов у банков в ближайшее время возрастет.

Будут ли банки компенсировать уплаченный налог клиенту?

Банки еще не успели сформулировать свою позицию по новым предложениям президента. Одним из первых инициативу прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин. «Практика получения налога с доходов от банковских депозитов и других ценных бумаг — это всеобще принятая практика… Это, конечно, дополнительная нагрузка, но это справедливо и коснется не очень большой части населения», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

«С учетом новых изменений, если не повысятся текущие ставки по вкладам, граждане будут получать значительно меньший доход, и привлекательность вкладов уменьшится», — констатирует партнер юридической группы «Novator» Александр Катков. Станислав Волков считает, что банки со своей стороны могут предложить компенсировать налог повышением ставки. «Это вполне вероятно с учетом общего тренда на повышение стоимости фондирования», — отмечает он.

Руководитель департамента финансов и стратегии банка «Зенит» Галина Лобова также допускает, что кредитные организации, чтобы избежать снижения спроса, будут включать налог в ставку, и ставки по вкладам в целом вырастут. В итоге это может сказаться и на ставках по кредитам, поскольку стоимость ресурсов увеличится. «В целом эта инициатива может повлиять на маржинальность розничных операций для банков, так как банк будет вынужден выбирать: перекладывать этот налог на клиентов (оставляя ставки на прежнем уровне, либо при увеличении ставок по вкладам увеличивать ставки по кредитам) либо жертвовать прибылью банка по розничным операциям», — пояснила она.

Константин Асабин, наоборот, считает, что повышение уровня процентной ставки по вкладам вряд ли возможно для банков. «Если оно и возможно, то, соответственно, в убыток банковскому сектору», — добавляет он.

Кто будет заполнять декларацию?

Сейчас агентом по выплате налога на доходы от инвестиций или вкладов выступает брокер или банк. В случае введения НДФЛ на доходы с вкладов, превышающих 1 млн рублей, налоговым агентом также будет назначен банк, уверен партнер IBFS united Александр Гуськов. «Такая практика во всем мире. И трудно представить, что каждый вкладчик будет подавать декларацию», — считает он.

Зачем правительству понадобилось вводить налог сейчас?

Как утверждает Владимир Путин, все дополнительные поступления в бюджет от объявленных мер должны целевым образом быть направлены на поддержку семей с детьми, безработных или граждан, находящихся на больничном. Так, в связи с коронавирусом будут выплачиваться по 5 тыс. рублей на детей до трех лет, повысится пособие по безработице до уровня МРОТ и будет введена новая формула расчета выплат по больничному листу.

Тем не менее аналитики сомневаются, что эффект от введения налога на доход с вкладов будет значительным. «Потенциал собираемости налогов по ставке 13% ориентировочно на уровне 150—200 миллиардов рублей в год. Не копейки, но и не та сумма, которую не могло бы правительство взять в моменте из резервов», — считает Георгий Ващенко.

В каких еще странах процентные доходы по вкладам и облигациям облагаются налогом?

В США доходность, полученная с банковских вкладов или инвестиций в фондовый рынок, облагается федеральным налогом по той же ставке, что и основной доход человека. То есть если человек платит 35% подоходного налога со своих основных доходов, то и проценты, полученные в банке или на бирже, будут облагаться по ставке 35% независимо от суммы набежавших процентов. На данный момент в США действует семь градаций федерального подоходного налога от 10% до 37%. Банковская доходность ниже 10 долларов налогами не облагается, хотя отчитаться вкладчик должен о любом полученном доходе, даже если он ниже этих 10 долларов. Существуют некоторые исключения, когда проценты по вкладам освобождаются от налогов. Например, владельцы индивидуальных пенсионных счетов могут не отчитываться о налогах и не уплачивать их до того момента, пока они не снимают наличные деньги со счета. Оплата налога происходит исходя из той суммы, что была снята.

Во Франции доходность по инвестициям облагается налогом по единой ставке 30%.

Любопытная система действует в Великобритании. Там, как и в США, доходность, полученная от вложений в банки и в фондовый рынок, облагается по той же ставке подоходного налога, что и основной доход инвестора. На данный момент действуют три ставки: 20%, 40% и 45%. Правда, есть нюанс. С 1999 года в стране действует ISA, индивидуальный сберегательный счет, который может быть использован и для сбережений, и для инвестиций в ценные бумаги и биржевые инструменты. В текущем налоговом году размер этого счета не может превышать 20 тыс. фунтов стерлингов, на него вкладчик помещает деньги с дохода, с которого он уже уплатил налог, и поэтому государство не облагает еще раз прибыль, которую получит гражданин от этих вложений.

В Германии доходы от любых инвестиций облагаются налогом по ставке 25%, однако есть ежегодная налоговая скидка: от уплаты налогов освобождается доход в сумме до 801 евро (1 602 евро для супружеской пары).

Евгения ОГУРЦОВА, Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru