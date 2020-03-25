Платежи по кредитам, приходящиеся на неделю, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей, должны быть совершены в первый последующий рабочий день, следует из разъяснений Банка России.

Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил, что следующая неделя (календарная неделя с 30 марта по 5 апреля) будет нерабочей с сохранением заработной платы граждан. Он отметил, что длинные выходные предусмотрены для снижения скорости распространения коронавируса, и указал, что медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день», — отмечается в комментарии регулятора.

«Проценты по депозитам продолжают начисляться», — уточнили в Центробанке.

Относительно предложения по ипотечным и кредитным каникулам для заемщиков в сложной жизненной ситуации сообщается, что «соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся».



«Cложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее чем на 30%», — напомнили в ЦБ.