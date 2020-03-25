Банк «Зенит» вводит кредитные каникулы для клиентов, которые потеряли возможность своевременно платить по кредитам из-за коронавирусной пандемии. Программа дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.

Воспользоваться каникулами смогут клиенты — физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией, таким как заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин, поясняют в кредитной организации. Банк рассмотрит возможность отсрочки выплаты как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.



Прорабатывается возможность дистанционной подачи заявки через форму на сайте банка. Пока связаться с кредитным учреждением можно через чат или позвонив в контакт-центр, уточнил заместитель председателя правления «Зенита» Дмитрий Юрин, отметив, что банк рекомендует клиентам посещать офисы только в случае крайней необходимости.