Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Бум-Банке, 24 марта направило в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее бывших контролирующих лиц Каншоби и Анзора Ажаховых, Галины Веревкиной, Мухамеда Дикинова, Санеты Макоевой, Татьяны Голочаловой и Бэллы Хачимаховой в общем размере более 1,125 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Напомним, Каншоби Ажахов возглавлял правление банка, в которое также входили Галина Веревкина, Татьяна Голочалова, Бэлла Хачимахова и Анзор Ажахов.

​Глава банка в КБР подозревается в мошенничестве на 660 млн рублей Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

Лицензия у банка была отозвана 1 июня 2018 года. ЦБ, в частности, пояснял, что использование Бум-Банком рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. Также отмечались нарушения требований «антиотмывочного» законодательства в части корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, указывали в ЦБ. Регулятор неоднократно применял в отношении Бум-Банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



В июле 2018-го банк был признан банкротом. Позже ЦБ сообщал о выявленных операциях по выводу активов Бум-Банка.