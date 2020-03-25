Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг РНКБ и рейтинг выпуска его облигаций до уровня «А+(RU)». Об этом в среду сообщили в АКРА.

Согласно материалам на сайте агентства, ранее у банка был рейтинг «A(RU)».

Также изменен прогноз по рейтингу — с «позитивного» на «стабильный».

«Повышение кредитного рейтинга Российского Национального Коммерческого Банка обусловлено улучшением оценки фондирования и ликвидности до адекватной на фоне снижения концентрации ресурсной базы. Также кредитный рейтинг отражает устойчивый, но концентрированный бизнес-профиль РНКБ, его удовлетворительный риск-профиль и сильную позицию по достаточности капитала, что позволит банку выдерживать дополнительное давление на финансовые показатели из-за ухудшения экономических условий. Кроме того, факторами определения рейтинга являются средняя степень системной значимости банка для экономики РФ и очень сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА», — поясняется в сообщении агентства.



РНКБ — крупнейшая кредитная организация Крымского региона.