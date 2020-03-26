Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты. Об этом пишет РБК , ссылаясь на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По оценкам организации, на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга. Подобные обращения фиксируют и банки. Это может быть началом волны неплатежей, считают участники рынка.

По словам представителей коллекторских агентств, есть единичные подтверждения, что платежеспособность на фоне эпидемии снижается. Компании пока получали только обращения от клиентов, находящихся на карантине, а не заболевших. Такие должники просят об отсрочке выплат «в рамках согласованных графиков». Большинство кредиторов дают гражданам возможность гасить долги онлайн.

Крупные российские банки уже анонсировали кредитные каникулы для своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Так игроки рынка отреагировали на призыв ЦБ ввести послабления для заболевших коронавирусом заемщиков. Каких-либо рекомендаций коллекторским агентствам регулятор не дал.

Коллекторы назвали регион с наибольшей просрочкой по займам Исследование касалось только потребительских займов и не включало ипотеку.

По данным НАПКА, за девять месяцев 2019 года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме более 450 млрд рублей долгов. Еще свыше 303 млрд рублей коллекторы получили от банков по договорам цессии, купив права требования по этим долгам. За последние десять лет средний объем просрочки на одного экономически активного россиянина вырос в шесть раз до 18—20 тыс. рублей.

Как прогнозируют эксперты, отказы должников платить по обязательствам со временем могут стать более обоснованными, а платежная дисциплина должников ухудшится. Это в большей степени связано с тем, что многим компаниям приходится приостановить свою деятельность на неопределенный срок, где-то идет снижение или задержка зарплат. В ситуации, когда объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия, это отразится на доходах населения, поясняют эксперты. Если распространение коронавируса будет расти, в ближайшее время по этой причине перестанет платить каждый 15-й должник. По статистике, более четверти заемщиков заняты в сфере услуг, таким образом, в первую очередь они окажутся в зоне риска, предупреждают эксперты.