Неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы для снижения скорости распространения коронавируса, грозит бизнесу дополнительными расходами, пишут «Ведомости» , ссылаясь на экспертов; продолжат работу структуры жизнеобеспечения, предупредил президент: медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней, а также средства массовой информации, не остановятся и непрерывные производства.

Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, но это не коснется тех, кого специально перечислили в указе; у многих на нерабочую неделю придется выплата зарплаты: по Трудовому кодексу работодатель обязан выплатить ее накануне выходных, т. е. не позднее пятницы, напоминает управляющий партнер юридической компании BLS Елена Кожемякина; чтобы отпустить бухгалтеров на выходные, придется заранее начислить зарплату или перевести ее на счет сотрудников, согласен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По словам представителей бизнеса, важно понимать, что выплаты за сверхурочную работу в выходные существенно увеличивают нагрузку на себестоимость производства.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, сеть «М.видео-Эльдорадо» видит рост спроса на онлайн-покупки и по мере необходимости готова наращивать ресурсы клиентской доставки; поставщики базовых социальных товаров, от консервов до соли, планируют продолжать трудиться в две смены на нерабочей неделе и обеспечивать всеми необходимыми товарами потребителей: чтобы обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания многие производители уже перешли на круглосуточный режим работы; также посевная кампания у агропредприятий в самом разгаре, перерабатывающие заводы тоже работают 24 часа семь дней в неделю и не могут останавливать производство, поскольку обеспечивают людей продуктами первой необходимости; останавливать стройки пока не планируется, сообщают крупные девелоперы, работы и так производятся в том числе по выходным.

Всеобщие недельные каникулы должны рассматриваться как мера усиления карантина, подчеркивает Сафонов; это выбор не между эпидемией и рецессией, а между убытками от эпидемии и убытками от рецессии, говорит проректор РЭШ Максим Буев: убытки в любом случае будут.