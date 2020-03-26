ВТБ 25 марта объявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Банк начнет работу по этой программе 31 марта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«По ее условиям все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически», — говорится в сообщении.

На данный момент банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате. Клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

«Крайне важно для нас оказать поддержку остальным заемщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии. ВТБ уже сейчас готов предлагать им программы реструктуризации кредитов. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки; решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и решать их с максимальной эффективностью», — отмечают в банке.