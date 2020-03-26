Telegram вряд ли уложится в уже перенесенные сроки запуска криптовалюты Gram и, скорее всего, не избежит возврата средств, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение экспертов. 24 марта Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк предварительным решением признал криптовалюту Gram ценной бумагой и запретил ее выпуск и передачу инвесторам. Из решения суда также стало известно, что Telegram с января 2018 по январь 2020 года потратил 405 млн долларов на развитие мессенджера и блокчейн-платформы, или около 24% от всех привлеченных средств.

Шансы юристов Telegram оспорить решение близки к нулю, суд обяжет вернуть вложенные средства инвесторам, полагает CEO инвесткомпании Exante, один из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Алексей Кириенко. По мнению другого собеседника издания, у Telegram три варианта действий: передача инвесторам Gram в нарушение предписания суда, возврат им ранее оговоренной суммы в 72% от общих инвестиций (1,7 млрд долларов) или очередная отсрочка запуска платформы.

Компания Telegram опротестовала решение суда США о запрете передачи цифровых токенов Судья 24 марта удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram.

Если Gram признают ценной бумагой, это даст инвесторам право обратиться в суд и получить все средства в полном объеме, уверен собеседник издания.

По мнению юристов, предварительный запрет на передачу токенов лишь один из этапов судебного разбирательства, он направлен на предотвращение возможного нарушения на случай, если иск SEC будет удовлетворен. Но и это можно считать тревожным звонком для Telegram, поскольку суд указал, что SEC продемонстрировала убедительные доказательства продажи незарегистрированных ценных бумаг. При удовлетворении апелляционного требования платформа может успешно запустить работу, согласовав с инвесторами условия компенсаций в связи с просрочкой и взыскав судебные расходы с SEC. Однако вопрос возврата средств инвесторам встанет независимо от решения апелляционной инстанции, поскольку срок исполнения договоров на первичное приобретение Gram был установлен на октябрь 2019 года, отметили эксперты.