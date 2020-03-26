Российские фондовые индексы в четверг начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,48% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 440,95 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 982,72 пункта.

Похоже, что отскок как российского, так и американского рынка акций завершается, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«С утра американские фьючерсы снижаются более чем на 1% и находятся чуть ниже уровня закрытия нашего рынка вчера. Так что ждем открытия индекса Мосбиржи в легком минусе, и если инвесторы не получат позитивных новостей, то вероятным сценарием выглядит дальнейшее снижение большинства российских бумаг», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.