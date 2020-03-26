Россельхозбанк подал заявление об установлении временного ограничения на выезд из России для предпринимателя, брата супруги экс-мэра Москвы Виктора Батурина, говорится в определении Арбитражного суда Калмыкии.

Суд продлил в декабре 2019 года на шесть месяцев срок реализации имущества Виктора Батурина. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд Манжеевым.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 9 апреля 2019 года отменил определение о прекращении производства по делу о банкротстве Батурина, удовлетворив жалобу Федеральной налоговой службы (ФНС) об утверждении мирового соглашения должника с его кредиторами. Крупнейшим кредитором бизнесмена является кипрская компания Sarrio Investments с долгом в 3,24 млрд рублей. Ранее представитель налогового ведомства на собрании кредиторов Батурина выразил сомнения относительно реальности исполнения должником условий мирового соглашения.

Суд признал Батурина несостоятельным 4 августа 2016 года.

Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко», которую он в 1991 году основал на паритетных началах со своей сестрой Еленой. В январе 2016 года Батурин освободился из колонии в Калмыкии. Верховный суд Калмыкии смягчил неотбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тыс. рублей.