Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара прибавил примерно 52 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 71 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,8 рубля (плюс 55 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 86 рублям (плюс 90 копеек).



Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, учитывая, что давление на экономическую систему возрастает, можно ожидать, что рубль останется слабым надолго, до IV квартала, по предварительным оценкам.

«Краткосрочно же доллар США проторгуется в пределах 77,8—80 рублей, евро — в диапазоне 84—86 рублей», — поясняла Бодрова.