• Президент России Владимир Путин анонсировал налог на процентный доход по вкладам и долговым ценным бумагам. Что это значит, кого коснется и когда нужно будет платить? Аналитики, опрошенные Банки.ру, отвечают на десять самых популярных вопросов.

• Неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы для снижения скорости распространения коронавируса, грозит бизнесу дополнительными расходами, говорят эксперты. Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу, но это не коснется тех, кого специально перечислили в указе; у многих на нерабочую неделю придется выплата зарплаты: по Трудовому кодексу работодатель обязан выплатить ее накануне выходных, т. е. не позднее пятницы.

• Управляющие компании по всей стране намерены отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ в качестве помощи населению во время пандемии коронавируса. Об этом рассказали в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс». Сейчас решения об отмене пеней уже приняли крупные управляющие компании. Жильцы должны написать в УК или ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая оказывает услуги гражданам напрямую, и приложить документы, подтверждающие невозможность оплаты. Организовать отмену штрафов довольно просто: пени за просрочку платежей устанавливает Жилищный кодекс, но условия их начисления или отмены могут корректироваться по договоренности между поставщиком коммунальных ресурсов, УК и потребителями.

• Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По оценкам организации, на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга. Подобные обращения фиксируют и банки. Это может быть началом волны неплатежей, считают участники рынка.