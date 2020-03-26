Арбитражный суд Татарстана приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, говорится в определении суда.

Производство по делу приостановлено до принятия судебного акта по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и других экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей.

В феврале суд по заявлению АСВ арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично: суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Татфондбанк заявил требование к своему экс-главе Мусину в размере 141 млрд рублей Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично.

Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей.