Экспобанк успешно завершил технологическую интеграцию с Курскпромбанком. Он приобрел статус Центрально-Черноземного филиала и теперь будет работать под брендом Экспобанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«21 января 2020 году Экспобанк и Курскпромбанк объявили о начале процесса интеграции и запустили процедуру реорганизации в форме присоединения, которая завершилась 23 марта 2020 года. По ее итогам Экспобанк теперь представлен в 14 основных городах России и расширил региональную сеть до 47 точек обслуживания», — говорится в релизе.

Активы объединенного банка на 1 января 2020 года составили 98,2 млрд рублей, капитал — 19,6 млрд, рентабельность — 30,9% (за 2019 год).

Объединенный банк предоставит клиентам новые возможности — пользоваться сервисами банка станет проще, а все базовые процессы будут быстрее, заявил председатель правления Экспобанка Алексей Санников.

«Мы по-прежнему ориентированы прежде всего на наших клиентов и стремимся создать для них максимально комфортные условия. Сейчас интеграция — естественная ступень на пути к этой цели», — добавил он.