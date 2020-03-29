Большинство потребителей в России считают, что идентификация при помощи биометрии обеспечивает более высокий уровень защиты их личных данных по сравнению с традиционными методами. Такие выводы содержатся в исследовании Visa «Будущее биометрии в России».

Идентификация при помощи отпечатка пальца, по мнению респондентов, является лучшим способом обеспечить сохранность своих личных данных — так полагают 92% опрошенных. При этом число тех, кто доверят паролям и ПИН-кодам как наиболее надежным способам защиты конфиденциальной информации, меньше — 75% и 79% соответственно.

Уникальный пароль для каждого отдельного аккаунта используют лишь 38% людей, у половины участников исследования (51%) есть несколько паролей, а каждый десятый использует один и тот же пароль для входа во все свои аккаунты. Сложности с их запоминанием являются одной из основных причин того, что многие пользуются одними и теми же паролями для входа в разные аккаунты, тем самым повышая риск их взлома мошенниками. Каждый третий участник опроса (37%) сказал, что периодически забывает свой пароль.

Главное преимущество биометрии, по мнению 47% участников опроса, — это то, что она избавляет их от необходимости запоминать многочисленные пароли и ПИН-коды; 40% считают, что биометрия позволяет им удобно платить всегда и везде; 34% уверены в безопасности своих данных даже в случае потери или кражи смартфона; еще 23% отметили, что биометрическая аутентификация проще и удобнее, чем ввод пароля или ПИН-кода.

Отвечая на вопрос «Какие опасения у вас есть в связи с использованием биометрии для платежей?», 47% выразили беспокойство по поводу того, что технология не сработает с первого раза; 38% опасаются риска утечки конфиденциальной информации; 29% не нравится высокая стоимость устройств, поддерживающих эту технологию; 20% испытывают дискомфорт в связи с использованием биометрической аутентификации на публике.

Идентификация по отпечатку пальца — самый популярный способ применения биометрии потребителями в России, ею регулярно пользуются 41% участников опроса; еще 17% используют свое лицо, чтобы получить доступ к своим данным; 12% делают это при помощи своего голоса.

При этом число тех, кто планирует использовать эти технологии в будущем для оплаты покупок, гораздо выше: 85% участников опроса сказали, что заинтересованы в оплате при помощи отпечатка пальца, 70% ­— при помощи лица, 57% — по голосу.

Безусловные лидеры среди тех, кому пользователи доверяют хранение своих биометрических данных, — это банки и платежные системы: им доверяет почти половина респондентов (48%). Меньше доверия у потребителей вызывают производители мобильных телефонов (26%), операторы сотовой связи (17%) и социальные сети (12%).

«Сегодня мы видим, что платежи при помощи биометрии завоевывают все большую популярность среди россиян. Они не только безопасны, но удобны для оплаты товаров и услуг, особенно онлайн. Согласно данным нашего исследования, 22% покупателей не завершают процесс покупки в интернет-магазинах из-за того, что не могут вспомнить свой пароль, а 26% — по причине отсутствия под рукой банковской карты. Биометрическая идентификация позволяет избежать этих проблем и сделать оплату онлайн гораздо удобнее, поэтому мы уверены, что в ближайшем будущем эта технология станет еще более востребованной среди потребителей в России», ­— отметил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

