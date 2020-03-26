Российские банки в ближайшие месяцы могут столкнуться с массовыми обращениями заемщиков о реструктуризации задолженности по потребительским кредитам и отсрочке платежей. Это приведет к временному выпадению части процентных доходов, однако вряд ли отразится на резервах и на финансовом положении банков, полагают в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги», мнение которого опубликовано на его официальной странице в Facebook .

Банк России 20 марта утвердил ряд мер поддержки заемщиков — физических лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. В дополнение к этой мере президент РФ призвал ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода заемщиков на 30% и более. По мнению НКР, введение кредитных каникул — мера своевременная, поскольку в ближайшие три — шесть месяцев существенно вырастет число обращений заемщиков за реструктуризацией долга и переносом части платежей. Ключевой риск неплатежей в потребительском кредитовании исходит от занятых в отраслях, столкнувшихся с резким ограничением спроса. В зоне повышенного риска оказались авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами, сектор услуг, в том числе ресторанный бизнес и фитнес-клубы.

Президент России предложил предусмотреть кредитные каникулы для граждан и ИП Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

«Хотя механизм новых кредитных каникул пока не озвучен, очевидно, что на период реструктуризации банкам позволят не ухудшать категорию качества ссуды и не создавать резервы. Тем не менее при массовом обращении граждан розничные банки столкнутся с выпадением части процентных доходов, которые будут перенесены на более поздний срок, что окажет временное давление на маржу и, как следствие, прибыль. При этом выпадающие доходы не получится оперативно компенсировать: объем новых выдач на фоне растущих рисков будет снижаться, а стоимость фондирования уже начала расти», — рассуждают аналитики.



По их словам, масштабы потерь будут во многом зависеть от условий реструктуризации. «Но если предположить, что от 10% до 20% заемщиков по потребительским кредитам обратятся за отсрочкой платежа хотя бы на три месяца, то сектор может временно недосчитаться порядка 50—100 миллиардов рублей процентных доходов. А в случае заметного роста объема реструктуризаций по ипотеке эти суммы могут вырасти в полтора-два раза. Тем не менее речь идет о порядка 10% процентных доходов по кредитам физлицам, что не критично в масштабах банковской системы», — отмечают в НКР.