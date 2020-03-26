Средняя сумма выданного потребительского кредита повысилась по итогам февраля 2020 года и составила 203,9 тыс. рублей, говорится в исследовании БКИ «Эквифакс». Ранее сопоставимое значение встречалось лишь в апреле 2019 года и никогда в истории не встречалось в таких коротких месяцах, как февраль.

Основным драйвером роста явились классические кредиты наличными, сообщает БКИ. Их средняя сумма приблизилась к отметке 409 тыс. рублей. По POS-кредитам средняя сумма в течение последнего полугода зафиксировалась на уровне 29,3 тыс. рублей. Рост средней суммы кредита наличными произошел на фоне снижения год к году в феврале объемов выдачи кредитов наличными.

В последнее время банки стали отказывать в предоставлении кредита наиболее рискованному сегменту потребителей и продолжили кредитовать более обеспеченную часть населения, способную обслуживать больший объем кредитов.