Более половины россиян (54%) никогда не берут больничные, причем мужчины поступают так чаще женщин: 58% против 50%, выяснили аналитики «Авито Работы».

Чаще всего россияне не оформляют больничные листы по договоренности с работодателем, чтобы не терять в деньгах. Так ответили 30% респондентов. Второе место по популярности занимают работа из дома / работа по собственной инициативе и неофициальная работа / серая зарплата — по 17%. Еще 9% отметили, что у них фриланс или проектная работа, а 6% — что брать больничные не позволяет работодатель.

Женщины существенно чаще, чем мужчины, отмечали вариант «Я работаю дома / выхожу на работу в больном состоянии по своей инициативе» — 22% против 13%. При этом среди мужчин больше респондентов, чем среди женщин, не берут больничные, так как у них неофициальная работа / серая зарплата (20% против 14%).

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Кроме того, с 20 марта этого года те, кто соблюдает режим самоизоляции из-за текущей пандемии, могут оформить больничный дистанционно.



В целом россияне скорее положительно относятся к новой инициативе. Соответствующий вариант ответа выбрали 29% респондентов. Еще 21% отметили, что они относятся к нововведению «скорее положительно», 23% — «нейтрально». Относящихся негативно или скорее негативно в целом по стране по 6%.

Среди мужчин немного больше неопределившихся с мнением, чем среди женщин (17% против 13%). Положительное восприятие увеличивается с возрастом респондентов: в группе старше 55 лет уже 39% респондентов относятся к инициативе однозначно положительно.

Аналитики также поинтересовались, как нововведение повлияет на планы россиян по оформлению больничных в будущем. Около половины (44%) респондентов отметили, что им все равно, откуда идут выплаты. Еще 37% опрошенных отметили, что им будет спокойнее оформлять больничный. Еще 7% сообщили, что на сложившуюся практику это не повлияет, так как их работодатель все равно будет против, а оставшиеся 13% затруднились ответить на вопрос.

Среди мужчин и женщин распределение ответов в данном случае было примерно одинаковым, а вот возраст респондентов, как выяснилось, имеет значение. Количество тех, кому будет спокойнее оформлять больничный, выше среднего в возрастных группах моложе 24, 35—44 и старше 55 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 25 марта заявил, что больничный в России на фоне ситуации с коронавирусом предлагается рассчитывать исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), такая мера будет применяться как минимум до конца 2020 года.

