Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 20 марта составили 551,2 млрд долларов против 581 млрд на 13 марта 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов сократился на 29,8 млрд долларов, что сопоставимо, например, с увеличением показателя за весь 2018 год (35,8 млрд) и означает фактическое обнуление роста, наблюдавшегося с начала текущего года. Так, согласно статистике ЦБ , на конец дня 27 декабря 2019-го объем резервов составлял 549,8 млрд долларов, на 3 января 2020-го — 556 млрд.

Снижение показателя на 5,1% за неделю произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов.