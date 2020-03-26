Банк России опубликовал информацию о работе банков, платежной системы и собственных операциях в период с 30 марта по 3 апреля в связи с объявлением следующей недели нерабочей.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил календарную неделю с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочей с сохранением заработной платы граждан. При этом уточнялось, что медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений. Информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации.

При этом кредитные организации обеспечивают в указанный период операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

Регулятор также рекомендует банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Кредитные организации должны учитывать при обслуживании клиентов режим функционирования платежной системы Банка России и кассового обслуживания клиентов (кредитных организаций и Федерального казначейства).

Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будут работать в штатном режиме, как в обычную рабочую неделю. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Центробанка (кредитных организаций, Федерального казначейства).

Платежная система «Мир» и другие платежные системы, работающие на российском рынке, также будут функционировать в обычном режиме.



ЦБ в этом же сообщении представил график совершения им в указанный период операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности и сделок на внутреннем валютном рынке, а также дал разъяснения банкам, касающиеся бухгалтерского учета и представления отчетности.