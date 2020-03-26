Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,52% к уровню закрытия предыдущей сессии (к слову, такой же рост в процентном отношении он показал и накануне) и составил 2 489,97 пункта.



Индекс РТС повысился на 3,6% — до уровня 1 017,03 пункта. Уточним, что индикатор оказался по итогам торгов выше отметки в 1 тыс. пунктов впервые с 11 марта этого года.

Бумаги МТС подорожали на 2,73%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,4%, «Яндекса» — на 2,12%, «Норильского никеля» — на 0,85%, «Газпрома» — на 0,72%. Бумаги «Тинькофф» потеряли в цене 2,12%, «АЛРОСы» — 1,87%, ВТБ — 0,91%, Московской биржи — 0,2%, Сбербанка — 0,01%.



«Рынок в плюсе, но экономике становится хуже», — описывает ситуацию старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Понятно, что позволяет рублевому индикатору (индексу Мосбиржи) расти: и нефть все так же топчется около 30 долларов за баррель Brent, и внешний фон вроде бы не ухудшается. Но то, что происходит внутри отечественной экономики, резко негативно, и рано или поздно рынку придется это учесть в ценах», — пишет эксперт.



«Следующая неделя в России нерабочая, но микробизнесу нужно как-то выживать, и поэтому он продолжит бороться за каждого клиента и двери закрывать не станет; часть бизнеса ушла в онлайн, остальные максимально сократили или сократят активность. Это однозначно негативно скажется и на капитализации самих компаний, и на ключевых макроэкономических показателях России. Это вполне себе основание для спада и кризиса, который уже здесь», — рассуждает она.