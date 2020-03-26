Механизм администрирования налога на процентный доход еще будет прорабатываться. Об этом сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По словам топ-менеджера, которые приводит пресс-служба ВТБ, закон о банковской тайне не позволяет банкам обмениваться персональными данными клиентов. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 миллиона рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», — добавил глава банка.

«Налог будет взиматься только на доходы, полученные начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налога в 2022 году, — подчеркнул Костин. — То есть все доходы, полученные в текущем, 2020, году не подпадают под эту меру».

Согласно разъяснениям Минфина, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с этого вклада проценты. Такая мера начнет действовать в следующем налоговом периоде — с 1 января 2021 года, то есть не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления также будут направлены налоговыми органами налогоплательщикам только в 2022 году.

Силуанов: налог на доходы с вкладов начнет удерживаться с 2022 года Данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году.

Как поясняют в ВТБ, если, например, в 2021 году при ставке 5% с 1 млн рублей клиент получает 50 тыс. рублей, то налог на этот доход составит 6,5 тыс. рублей по ставке 13%, и заплатить его будет необходимо в 2022 году; чистая доходность при этом останется выше 4% (4,35%).



Налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Разъяснения клиентам на эту тему также дали в четверг в Сбербанке.