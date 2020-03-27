Российские банки в результате предоставления кредитных каникул пострадавшим от коронавируса россиянам и малому и среднему бизнесу могут потерять более 150 млрд рублей процентных доходов, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

На фоне распространения коронавируса российские власти приняли ряд мер для поддержки экономики и населения. Так, президент Владимир Путин в среду предложил ввести каникулы по ипотеке и потребкредитам для россиян, чей доход из-за сложившейся ситуации в экономике снизился более чем на 30%. Кроме того, ЦБ рекомендовал кредиторам реструктуризировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям.

«В случае затяжного спада экономической активности мы ожидаем, что как минимум 10% всех заемщиков-физлиц будут иметь право на льготный период. Банки потеряют или получат с опозданием (в зависимости от условий реструктуризации) более 100 млрд рублей процентных доходов, что составляет 5% от годового дохода сектора», — сказано в отчете.

Кредитные каникулы предусмотрены и для малого и среднего бизнеса. По ожиданиям аналитиков, за отсрочкой по кредитным платежам может обратиться 20% представителей данного сегмента, что приведет к потере или задержке получения еще 50 млрд рублей процентных доходов.

Представитель ВОЗ ранее назвала замечательными применяемые российскими властями меры по борьбе с коронавирусом. По ее мнению, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.