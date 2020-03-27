В России появились две новые схемы мошенничества, направленные против клиентов форекс-дилеров: обе маскируются под видом помощи в возвращении потерянных на валютных торгах денег, пишут «Известия» . Об этом рассказали в профильной ассоциации, информацию подтвердили в ЦБ и «Финам Форекс».

Так, в Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в 2019 году поступило более 450 жалоб на безлицензионных брокеров: среди них было выявлено два новых сценария обмана. По одной из схем, на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое «пиар-агентство», которое предлагает сформировать негативный информационный фон против форекс-компании, после чего брокер якобы обязательно вернет деньги. Услуга стоит 100 тыс. рублей, но свои деньги от компании клиент все равно не получает. По другому сценарию, юридическая фирма выходит на обманутого человека, торгующего на рынке Forex, и обещает вернуть деньги на криптокошелек, за открытие которого нужно заплатить. Портал, где открыт кошелек, зарегистрирован в США, где по закону с возвращенных на счет биткоинов нужно заплатить налог. Также за вывод денег нужно внести комиссию, в итоге клиент оказывается обманут трижды.

По российскому законодательству клиенты форекс-дилеров не могут уходить в минус: максимальная сумма потери не превысит депозит и заработанные средства, лежащие на счету, напомнил глава АФД Евгений Машаров. Всего в России четыре легальных форекс-дилера: «Финам», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Альфа Форекс». Однако есть серые компании: иностранные финорганизации, которые предоставляют услуги россиянам из-за рубежа без лицензии ЦБ, и черные брокеры.

Мошенники нередко пытаются нажиться на тех, кто попал в беду: предлагая разнообразные способы вернуть деньги, они апеллируют к желанию горе-инвесторов отыграться, заявили в ЦБ. Потребители обычно теряют деньги, но при этом очень сложно доказать факт непредоставления услуг при обращении в правоохранительные органы: в договоре может быть указано, например, предоставление консультационных или рекламных услуг, подчеркнули в ЦБ.

По словам экспертов, пиар-агентство действительно может прописать в своем контракте создание определенного информационного фона, при этом оно как третья сторона не имеет права гарантировать возврата денежных средств от форекс-дилера. В России криптовалюты никак не регулируются: соответствующий законопроект находится на рассмотрении еще с 2017 года; в Налоговом кодексе США действительно предусмотрен сбор на обмен, например, биткоинов на доллары. Если криптовалюта просто хранится на кошельке меньше года, то она подпадает под стандартный НДФЛ с прогрессивной шкалой от 10% до 37%, если же больше года, то действует налог на долгосрочный прирост капитала со ставкой до 24%.