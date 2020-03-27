Банк «Восточный» улучшает условия по депозитному продукту «Накопительный счет», повысив процентную ставку на 1 п. п. Доходность теперь составит 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Особенностью этого продукта является получение гарантированного дохода. При этом вкладчик может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, при этом получать 7% годовых ежемесячно», — говорится в релизе.

«Накопительный счет» предусматривает бесплатное открытие и обслуживание счета, стабильный доход на остаток ежемесячно, а также снятие и пополнение средств без ограничений потери начисленных процентов.

Срок открытия счета — без ограничений. Сумма первоначального взноса — от 1 рубля. Сумма дополнительного взноса и остаток на счете — без ограничений.



Открыть «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или интернет- и мобильном банке. «Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов. Стоит отметить, что, в отличие от рыночных предложений, проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной, что увеличивает выгоду от пользования продуктом вне зависимости от снятия и пополнения счета денежными средствами. Таким образом, средства будут всегда доступны и при этом надежно защищены», — уточнили в банке.