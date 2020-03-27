Основным сегментом напряженности для кредитных организаций в условиях пандемии может стать корпоративный сектор, а не розничные клиенты, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Она отметила, что риска финансовой стабильности банковской системы пока нет, но ситуация может привести к низкому уровню прибыльности.



«Конечно, с точки зрения банков мы можем увидеть некоторое увеличение просрочки по неипотечным кредитам, но я не думаю, что это будет тем фактором, который поставит под вопрос финансовую стабильность банковской системы», — сказала Орлова во время онлайн-конференции в Frank RG. Она подчеркнула, что физические лица обычно стараются платить по кредитам до последнего.

«Главный сегмент напряженности для банков — это компании», — считает главный экономист Альфа-Банка.

По мнению Орловой, в ближайшее время стоит ожидать волны реструктуризации кредитов. «Учитывая высокую вероятность сценария реструктуризации, которая, по сути, рекомендована со стороны правительства… сейчас говорить о значительном росте просрочки, я думаю, не стоит. Скорее всего, мы просто увидим низкий уровень прибыльности (банков. — Прим. ред.)», — добавила Орлова, уточнив, что это произойдет в случае, если ситуация будет оставаться тяжелой во II и III кварталах.

«Главный вопрос — правильно определить сроки (продления кредита. — Прим. ред.), чтобы потом не было еще одной волны реструктуризации», — подчеркнула она.

Напомним, в обращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин предложил предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на полгода для средних и малых предприятий и ввести полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов и банкротстве компаний, оказавшихся в сложной ситуации. ЦБ в свою очередь расширил программу рефинансирования по кредитам малым и средним предприятиям и предоставил банкам и МФО возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга субъектов МСП.