Альфа-Банк запускает пакет антикризисных мер для бизнеса, который оказался под ударом в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении финучреждения.

Так, предложением «Бесплатно навсегда» теперь могут воспользоваться не только новые клиенты, но и те, кто уже имеет счет в Альфа-Банке. Пакет включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком. Бесплатный счет для бизнеса можно оформить до 17 мая 2020 года.

«Альфа-Банк также поможет предпринимателям защитить своих сотрудников и клиентов от риска заражения коронавирусом. Люди и их здоровье — основа успеха любого бизнеса. По признанию медиков, дезинфекция помещений и соблюдение правил гигиены — самые действенные на сегодня инструменты борьбы с распространением пандемии. Поэтому Альфа-Банк дает повышенный кешбэк 30% за операции по карте Альфа-Бизнес в категории «Уборка и чистка помещений». Специальные условия действуют в течение трех месяцев», — отмечается в релизе.

Меры поддержки адресованы и наиболее уязвимым бизнес-сегментам, которые столкнулись с падением спроса, уточняют в Альфа-Банке. Так, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета. «Понимая, что на восстановление в текущих условиях может понадобиться время, Альфа-Банк дает «передышку» длительностью в три месяца. Льгота распространяется на действующих и новых клиентов Альфа-Банка, на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с не лимитированными операциями («Все, что надо», «Просто 1%»)», — подчеркнули в кредитной организации.

Альфа-Банк также готов предоставить кредитные каникулы предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом. Отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат, при обращении клиента в банк.