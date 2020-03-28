Киви Банк открыл розничное отделение для обслуживания клиентов в Казани. Офис расположен по адресу: Вахитовский район, ул. Московская, д. 53/6.

«Клиенты банка смогут пройти в отделении бесплатную идентификацию «QIWI Кошелька», совершить денежные переводы в рублях, долларах и евро по всему миру и получить перевод в кассе банка с помощью платежной системы Contact. В офисе банка доступен прием платежей — клиенты смогут оплатить услуги связи и Интернет, коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины, страховые и туристические услуги, а также погасить банковские кредиты и займы. В отделении банка пользователи смогут получить консультацию по интересующему их вопросу», — сказано в сообщении банка.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели — партнеры QIWI — смогут подать в отделении документы на открытие счета, получить консультацию по вопросам сотрудничества и пополнить счет платежного агента через кассу.

Офис обслуживает клиентов с понедельника по воскресенье с 9:00 до 18:00.