Банк России принял решение в дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями президента РФ от 25 марта реализовать комплекс дополнительных мер , направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Меры по защите интересов заемщиков-граждан, пострадавших от распространения пандемии

ЦБ констатирует, что многие граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, столкнулись со снижением доходов в результате пандемии и испытывают объективные сложности с исполнением своих обязательств перед кредиторами.

В целях ограничения негативного влияния пандемии на финансовое благополучие граждан в текущей ситуации Банк России:

рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени;

его с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени; предоставляет кредитным организациям возможность не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 сентября 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года;

дает микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам возможность не признавать такие займы реструктурированными до 30 сентября 2020 года, если по указанным займам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года.

В целях защиты граждан от негативного влияния событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с распространением коронавирусной инфекции, на кредитную историю и для сохранения у таких заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк России:

подготовит предложения по внесению изменений в федеральный закон «О кредитных историях», направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года;

до момента внесения поправок в федеральный закон «О кредитных историях» ЦБ будет рекомендовать бюро кредитных историй не учитывать события реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина.

Меры по поддержке уязвимых отраслей

«По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с ограничением работы в рамках реализации мер по сдерживанию пандемии, что приводит к существенному сокращению их доходов. В связи с этим Банк России принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов», — отмечается в сообщении.

Регулятор считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержки кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей, в который включены:

организация общественного питания;

деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений;

деятельность по организации конференций и выставок;

образовательные услуги;

деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля);

розничная торговля непродовольственными товарами;

стоматологическая практика.

По кредитам для организаций из данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.

Также ЦБ обращает внимание на то, что валютные кредиты несут повышенные риски, в первую очередь если у заемщика отсутствуют необходимые доходы в иностранной валюте. На фоне возросшей волатильности на валютном рынке ряд заемщиков могут обратиться в банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков. В связи с этим Банк России:

рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на валюту РФ, оперативно рассматривать такие обращения;

предоставляет возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и/или финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года.

«Банк России по результатам дополнительных консультаций с банковским и предпринимательским сообществом, а также в связи с проработкой совместно с правительством России программы предоставления субъектам МСП кредитов на выплату заработной платы принял решение уточнить параметры нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП. В рамках ранее утвержденного совокупного лимита до 150 млрд рублей будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками», — напоминает ЦБ (об этом также было объявлено отдельно).

Банк России направит до 150 млрд рублей на поддержку кредитования МСБ Кредиты на эти цели ЦБ предоставит банкам по ставке 4% годовых и на срок один год.

Меры по повышению доступности онлайн-торговли

В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий, признает ЦБ. В связи с этим регулятор принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2—2,2% в зависимости от типа карты или категории товара). Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, указывают в ЦБ.

Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей.

Меры по смягчению регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций

В текущей ситуации системно значимым банкам целесообразно предоставить льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики, поясняет регулятор. В дополнение к объявленному снижению платы за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,5% до 0,15% Банк России: