Начата процедура реорганизации Промсвязьбанка в форме присоединения к нему Связь-Банка. Уведомление об этом опубликовано на сайте Центробанка.

Как уточняется, решения о реорганизации были приняты акционерами банков 26 марта этого года.

ПСБ в январе объявил, что стал единственным акционером Связь-Банка, выкупив его акции у миноритариев. В конце 2019 года Связь-Банк вошел в состав банковской группы ПСБ в результате передачи Промсвязьбанку более чем 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями Связь-Банка, принадлежавшими РФ.

Связь-Банк долгое время принадлежал ВЭБу, который был его санатором с 2008 года. В сентябре 2019-го госкорпорация «ВЭБ.РФ» перестала быть акционером Связь-Банка, он был передан непосредственно в госсобственность.



Основным акционером Промсвязьбанка выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Правительство в 2018 году сделало ПСБ опорным банком для работы с оборонным сектором.