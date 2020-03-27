ГК «ВТБ Лизинг» и авиакомпания «ЮТэйр» достигли соглашения о переносе сроков платежей авиаперевозчика по договорам финансовой аренды воздушных судов. Об этом сообщили в лизинговой организации, уточнив, что в настоящее время в рамках сотрудничества с «ВТБ Лизингом» у авиакомпании в лизинге находятся три самолета Boeing 767-200.

«Авиакомпании будет предоставлен грейс-период (льготный период) на апрель — июнь 2020 года. В это время она не будет осуществлять платежи по заключенным договорам лизинга, вся сумма приходящихся на этот период лизинговых платежей будет перенесена на последующий, дополнительно согласованный срок. Пени и неустойки за указанный период времени применяться не будут. С июля 2020 года оплата лизинговых платежей вернется в режим согласно действующему графику», — сообщили в «ВТБ Лизинге».



Ранее лизингодатель согласовал перенос платежей группы «Аэрофлот» по договорам операционной и финансовой аренды воздушных судов. В периметр соглашения попали 67 самолетов.

