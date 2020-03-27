Банк России выдал предписания нескольким организациям и физлицам в связи с нарушением положений федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие уведомления опубликованы на сайте регулятора.

В частности, по факту нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 упомянутого закона, «направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем» банку «Национальная Факторинговая Компания» и Экспобанку. В числе получателей такого предписания также упомянут Внешпромбанк, у которого в начале 2016 года была отозвана лицензия.



Часть 2 статьи 6 закона № 224-ФЗ гласит, что «запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим федеральным законом к манипулированию рынком».