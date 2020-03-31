Более трети россиян (35%) брали кредит под залог авто на неотложные нужды, а 32% — на ремонт. Таковы данные исследования финтех-сервиса автозаймов CarMoney по итогам 2019 года.



«Неотложные нужды оказались на первом месте в рейтинге целей займов. 35% автовладельцев указали это как причину обращения за кредитными средствами. Почти столько же россиян (32%) оформляли автозаймы для ремонта квартиры или дачи. Развитие бизнеса вошло в топ-3 причин автозайма. 18% российских предпринимателей взяли залоговый кредит на развитие своего дела в 2019 году. На ремонт автомобиля оформляли автозаем 6% автовладельцев. А ради покупок и отдыха готовы были оставить в залог своего «железного коня» по 3% россиян. Только 2% указали как причину погашение кредитных обязательств. Есть и те, кто заложил свое авто для проведения праздника, — 1%», — сказано в сообщении.

По данным исследования, чаще всего автозаем оформляли на четыре года — 64%, на три года — 16%, на два года — 19%. Только 1% автовладельцев берут автозаем на пять лет: на неотложные нужны, развитие бизнеcа, ремонт автомобиля и покупки.

«44% автозаймов в 2019 году брали на сумму до 150 тыс. рублей. 24% — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей. 14% — от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. Тенденция по суммам автозаема до 500 тыс. рублей примерно одинаковая — здесь превалируют неотложные нужды и ремонт. При этом суммы от 500 тыс. рублей чаще начинали интересовать предпринимателей. Эта цель займа начинает выигрывать у всех остальных по доле заемщиков. Есть небольшая доля россиян, которые брали заем под залог авто в районе 1 млн рублей на праздничные события и погашение кредитных обязательств», — заключили аналитики.